2019-02-25T12:24:50+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Россельхозбанк и Группа компаний «А101» анонсировали старт программы «Ипотечные каникулы»

Программа предусматривает освобождение от любых платежей на первый год кредитования
Яков КРЫМСКИЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В рамках программы заемщики начинают выплачивать кредит с 13 месяца по ставке 10,4 процента при оформлении ипотеки сроком до 30 лет. Минимальный первоначальный взнос - 15 процентов стоимости недвижимости. Также предусмотрена возможность досрочно погасить кредит без комиссий и использовать материнский капитал. Сумма отсроченных платежей равномерно распределяется на весь оставшийся срок кредитования.

Каникулы действуют для всех покупателей квартир в жилых комплексах ГК «А101»: ЖК «Скандинавия», ЖК «Испанские кварталы», ЖК «Белые ночи» и ЖК «Москва А101». Все новостройки расположены в Новой Москве и отвечают самым высоким стандартам современного качественного жилья.

АО «Россельхозбанк» является главным партнером ГК «А101» по ипотечному кредитованию. Отсутствие комиссии за выдачу кредита, возможность подтвердить доход по форме банка и самостоятельно выбрать схему погашения кредита создают клиентам банка максимально комфортные условия при покупке квартир.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Весна на пороге: В Кузбассе потеплеет до +8 градусов
Сергей Цивилев рассказал, когда ликвидируются очереди в детсады в Кузбассе
Кузбассовец пришел с поддельной справкой о сдачи крови в суд
Жительница Кузбасса зарезала сожителя из-за волос
Черный снег в Кузбассе: За загрязнение атмосферы возбуждено уголовное дело
Россельхозбанк поможет Чувашии укрепить позиции в АПК
Коллекторов оштрафовали на 150 тысяч рублей за звонки жительницам Кузбасса
Россельхозбанк поддержит Приволжский федеральный округ в развитии экспорта сельхозпродукции
Сантехники из Кузбасса участвуют в чемпионате «Лучший сантехник. Кубок России»
Россельхозбанк стал победителем финансовой премии «Банк года» в номинации «Вклад года»
Почти лобовое: В Кемерове столкнулись две иномарки
Автобус с дымящимся бревном вместо колеса ехал по Прокопьевску
Четырех человек спасли из горящей пятиэтажки в Новокузнецке
За смерть ребенка жителю Кузбасса дали два года тюрьмы
Воевавший в Донбассе кузбассовец зарезал девушку и ее отца
Автобус раздавил охранника: Появились подробности ДТП на вокзале в Кемерове
Автобус раздавил голову охранника на вокзале в Кемерове
«Живите в мире»: Стас Михайлов прогулялся по Кемерову
В понедельник в Кузбассе похолодает до -21 градуса
Ночью в Кузбассе загорелась Toyota Camry
Жители Кузбасса устроили массовую драку на 23 февраля
Роспотребнадзор Кузбасса рассказал о результатах проверок питания в школах и детсадах
«Не слышали»: В Кемеровском аэропорту не заработали новые правила посадки в самолет
В Кемерове трех человек спасли из горящего дома
В Кузбассе заметили опасного «призрака»