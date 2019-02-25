Россельхозбанк и Группа компаний «А101» анонсировали старт программы «Ипотечные каникулы»

СЕГОДНЯ 12:24 2019-02-25T12:24:50+03:00

Программа предусматривает освобождение от любых платежей на первый год кредитования

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В рамках программы заемщики начинают выплачивать кредит с 13 месяца по ставке 10,4 процента при оформлении ипотеки сроком до 30 лет. Минимальный первоначальный взнос - 15 процентов стоимости недвижимости. Также предусмотрена возможность досрочно погасить кредит без комиссий и использовать материнский капитал. Сумма отсроченных платежей равномерно распределяется на весь оставшийся срок кредитования.

Каникулы действуют для всех покупателей квартир в жилых комплексах ГК «А101»: ЖК «Скандинавия», ЖК «Испанские кварталы», ЖК «Белые ночи» и ЖК «Москва А101». Все новостройки расположены в Новой Москве и отвечают самым высоким стандартам современного качественного жилья.

АО «Россельхозбанк» является главным партнером ГК «А101» по ипотечному кредитованию. Отсутствие комиссии за выдачу кредита, возможность подтвердить доход по форме банка и самостоятельно выбрать схему погашения кредита создают клиентам банка максимально комфортные условия при покупке квартир.

ИСТОЧНИК KP.RU