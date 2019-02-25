Сергей Цивилев рассказал, когда ликвидируются очереди в детсады в Кузбассе

СЕГОДНЯ 12:41 2019-02-25T12:41:11+03:00

В регионе до 2021 года появится почти два десятка новых детских садов. Фото: АКО

В регионе до 2021 года появится почти два десятка новых детских садов

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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев назвал сроки, в которые будут ликвидированы очереди в детские сады. А также сообщил, сколько детсадов будет построено до 2021 года.

Сейчас в Кузбассе не все дети в возрасте до трех лет имеют возможность попасть в детский сад. А иногда и в чуть более старшем возрасте могут возникнуть трудности. Чтобы обеспечить всем ребятишкам возможность расти среди сверстников и всесторонне развиваться, до 2021 года в Кузбассе будут построены 18 детских садов.

-Владимир Путин поручил полностью ликвидировать очереди к 2021 году, - отметил Сергей Цивилев. - Задачу выполним. При этом сделать это нужно быстрее! И запас по времени создадим и малышам меньше ждать.

Проект нового детского сада. Фото: АКО.

Так, в Ленинском районе Кемерова в микрорайоне 68 уже идут работы по возведению детского сада на 350 мест. Здесь будут современные игровые и спортивные площадки, а также бассейн. Кроме того, в 2019 году начинается строительство еще семи детских садов в Кемерове, Новокузнецке, Гурьевске, Киселевске и поселке Трудармейский.

- Делаем для детей – поэтому требования к застройщикам самые жесткие! – заявил Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU