Весна на пороге: В Кузбассе потеплеет до +8 градусов

СЕГОДНЯ 12:41 2019-02-25T12:45:22+03:00

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На этой неделе в Кузбасс придет уже почти весенняя погода. Несколько дней подряд воздух будет прогреваться до плюсовых отметок. Только по ночам в южных районах будет слегка морозно.

По прогнозу Кемеровского гидрометцентра, во вторник в Кузбасс придет теплый атмосферный фронт. Дневная температура составит от -1 до - 6 градусов. Местами воздух прогреется до +5 градусов. Ночью ожидается -8,-13 градусов, местами в горных районах возможно похолодание до -15, -20 градусов. Юго-западный ветер будет дуть с усилением до 15 метров в секунду. Местами пройдет небольшой снег и мокрый снег. Местами возможны метели. На дорогах ожидается гололедица.

В среду Кузбасс окажется во власти теплого циклона. Днем воздух прогреется до +1,+6 градусов. В регионе сохранятся мокрый снег и метели. Ветер будет юго-западный с переходом на западный, порывистый. Ночью температура воздуха составит - 6,-11 градусов, местами ожидается -16 градусов.

В четверг в большинстве районов выпадут осадки. Днем ожидается от -1 до -6 градусов. Местами столбики термометра поднимутся до +4 градусов. Ночью будет ночью -7,-12 градусов. Юго-западный ветер будет дуть с порывами до 13 метров в секунду.

В пятницу днем воздух прогреется до -2,+3 градусов. Ночью ожидается -2,-7 градусов, местами возможно -12 градусов. Ветер направления не сменит, сохранятся осадки.

На выходных в регион снова придет южный циклон. Поэтому синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь. В субботу днем будет от 0 до +5 градусов. Ночью ожидается не ниже -5 градусов. В воскресенье днем столбики термометра поднимутся до +3,+8 градусов. При этом западный ветер будет усиливаться до 15-20 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU