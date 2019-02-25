Новокузнечанин на два года лишился свободы за сбитого на переходе ребенка

СЕГОДНЯ 13:26 2019-02-25T13:26:36+03:00

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50-летний автолюбитель из Новокузнецка в течение двух лет не только не сядет за руль, но и проведет все это время в колонии-поселении. Мужчина лишен свободы за то, что насмерть сбил шестилетнего ребенка на пешеходном переходе.

Шестилетний ребенок в сентябре 2017 года переходил дорогу на пересечении улиц Лазо и Мичурина. В это же время по дороге двигался автомобиль Mitsubishi Outlander. Его водитель по какой-то причине проигнорировал знаки «Дети» и «Пешеходный переход» и, вопреки ПДД, не снизил скорость. Автолюбитель сбил маленького пешехода на переходе, несмотря на то, что имел техническую возможность предотвратить ДТП. От полученных травм ребенок скончался в больнице.

Автолюбитель свою вину отрицал. Он уверял, трагедия произошла по недосмотру матери, и что ребенок вышел на проезжую часть на красный свет, однако показания свидетелей говорили об обратном.

- Суд, изучив собранные материалы, признал фигуранта виновным и назначил ему в качестве наказания два года колонии-поселения, кроме того, на аналогичный срок он лишен права управления транспортными средствами, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Также осужденный обязан возместить потерпевшей стороне компенсацию морального вреда в размере 400 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU