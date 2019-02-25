2019-02-25T15:05:36+03:00
Происшествия

Протаранивший машину скорой помощи новокузнечанин избежал наказания

Мужчина выплатил миллион рублей родным погибшего врача [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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ДТП со скорой произошло поздно вечером на проспекте Бардина. Фото: vk.com, "Новокузнецк онлайн", Никита ПодкопаевДТП со скорой произошло поздно вечером на проспекте Бардина. Фото: vk.com, "Новокузнецк онлайн", Никита Подкопаев
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Водитель автомобиля Lexus, протаранивший машину скорой помощи, избежал наказания. И это несмотря на то, что по его вине погиб врач скорой помощи.

ДТП со "скорой" на Бардина в Новокузнецке.Видео: "Правоохранительный портал Кузбасса"

Центральный районный суд прекратил уголовное дело, которое было возбуждено в отношении 24-летнего водителя автомобиля Lexus. Мужчина, по чьей вине погиб врач скорой помощи, признал свою вину, сотрудничал со следствием, а позже выплатил родным погибшего врача и водителю скорой около миллиона рублей. Уголовное дело прекращено в связи с примирением сторон.

Напомним, трагедия разыгралась 21 июля 2018 года. Около 23:00 24-летний водитель ехал на автомобиле Lexus по проспекту Бардина. В какой-то момент он отвлекся на мобильный телефон и не заметил, как перед ним остановилась карета скорой помощи и ее водитель включил сигнал поворота. Иномарка протаранила скорую, и та выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем Volkswagen Passat и перевернулся. В ДТП погиб врач скорой помощи, еще четыре человека – водители и пассажиры автомобилей Volkswagen и УАЗ – получили травмы различной степени тяжести.

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45-летний врач скорой помощи, Григорий Зайченко, погиб. В течение 16 лет он спасал жизни новокузнечан, отдавая любимой профессии все силы. К слову, горожане даже благодарили его за самоотверженность. Так, в мае 2013 года он отправился на вызов в садовое товарищество «Агломератчик», где у пожилой женщины заболело сердце. Проезд был затоплен вешними водами, и врач вместе с фельдшером, взяв кардиограф, дефибриллятор, баллон с кислородом и чемодан с лекарствами, пошли пешком – три километра под проливным дождем по глине. Уже в садовом товариществе наша бригада встретилась с другой – так же пешком добиравшейся к больной. Женщину спасли. А потом – обратно, по глине, к машине… (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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