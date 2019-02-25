Протаранивший машину скорой помощи новокузнечанин избежал наказания

СЕГОДНЯ 13:51 2019-02-25T15:05:36+03:00

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Водитель автомобиля Lexus, протаранивший машину скорой помощи, избежал наказания. И это несмотря на то, что по его вине погиб врач скорой помощи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="176" height="144" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/661193" frameborder="0"></iframe> ДТП со "скорой" на Бардина в Новокузнецке.Видео: "Правоохранительный портал Кузбасса"

Центральный районный суд прекратил уголовное дело, которое было возбуждено в отношении 24-летнего водителя автомобиля Lexus. Мужчина, по чьей вине погиб врач скорой помощи, признал свою вину, сотрудничал со следствием, а позже выплатил родным погибшего врача и водителю скорой около миллиона рублей. Уголовное дело прекращено в связи с примирением сторон.

Напомним, трагедия разыгралась 21 июля 2018 года. Около 23:00 24-летний водитель ехал на автомобиле Lexus по проспекту Бардина. В какой-то момент он отвлекся на мобильный телефон и не заметил, как перед ним остановилась карета скорой помощи и ее водитель включил сигнал поворота. Иномарка протаранила скорую, и та выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем Volkswagen Passat и перевернулся. В ДТП погиб врач скорой помощи, еще четыре человека – водители и пассажиры автомобилей Volkswagen и УАЗ – получили травмы различной степени тяжести.

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ИСТОЧНИК KP.RU