Протаранивший машину скорой помощи новокузнечанин избежал наказания
Водитель автомобиля Lexus, протаранивший машину скорой помощи, избежал наказания. И это несмотря на то, что по его вине погиб врач скорой помощи.
ДТП со "скорой" на Бардина в Новокузнецке.Видео: "Правоохранительный портал Кузбасса"
Центральный районный суд прекратил уголовное дело, которое было возбуждено в отношении 24-летнего водителя автомобиля Lexus. Мужчина, по чьей вине погиб врач скорой помощи, признал свою вину, сотрудничал со следствием, а позже выплатил родным погибшего врача и водителю скорой около миллиона рублей. Уголовное дело прекращено в связи с примирением сторон.
Напомним, трагедия разыгралась 21 июля 2018 года. Около 23:00 24-летний водитель ехал на автомобиле Lexus по проспекту Бардина. В какой-то момент он отвлекся на мобильный телефон и не заметил, как перед ним остановилась карета скорой помощи и ее водитель включил сигнал поворота. Иномарка протаранила скорую, и та выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем Volkswagen Passat и перевернулся. В ДТП погиб врач скорой помощи, еще четыре человека – водители и пассажиры автомобилей Volkswagen и УАЗ – получили травмы различной степени тяжести.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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