100-балльники из Кемерова поделились опытом с одиннадцатиклассниками

СЕГОДНЯ 14:55 2019-02-25T14:55:03+03:00

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Выпускники кемеровских школ прошлых лет, получившие по 100 баллов на ЕГЭ, встретились с нынешними одиннадцатиклассниками и дали им советы, как добиться таких же высоких результатов.

Бывшие выпускники побывали в школах №№14, 91,15, и 71 и рассказали сегодняшним школьникам, как правильно подготовиться к экзаменам, на что нужно обращать внимание. Так, они посоветовали использовать бланк заданий ЕГЭ, котрый размещен на сайте Федерального института педагогических измерений, решать все тесты самостоятельно и надеяться только на свои знания. Еще один ценный совет, которые даль 100-балльники – не нарушать правила, установленные на экзаменах. Кроме того, бывшие выпускники поделились секретами: как справиться с волнением на экзаменах, как настроиться на работу и спланировать эффективное выполнение заданий.

- В областном департаменте образования и науки отметили, что до конца марта такие встречи пройдут еще в семи школах города Кемерова: №№ 52, 21, 40, 41, 94, 62 и в Городском классическом лицее, - сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU