В новокузнецком транспорте с 1 марта отменяют проездные для школьников и студентов

СЕГОДНЯ 15:48 2019-02-25T15:54:55+03:00

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В общественном транспорте Новокузнецка больше не будут действовать проездные билеты: с 1 марта они отменяются, за исключением «Единого социального проездного билета». В первое время льготу на проезд можно будет получить, предъявив документы, а позже – воспользовавшись транспортной картой.

В Новокузнецке в общественном транспорте в ближайшее время начнет действовать автоматизированная система учета оплаты проезда. Уже с 1 марта стартует тестирование транспортных карт, которые рассчитаны на разные категории граждан, в том числе на школьников и студентов. До тех пор, пока не будут введены транспортные карты для всех категорий граждан, льготники смогут оплачивать проезд наличными средствами, предъявляя подтверждающие документы. Например, справки из школы или студенческого билета.

- Стоимость проезда для пассажиров пенсионного возраста, а так же пассажиры, достигшие возраста 55 и 60 лет (соответственно женщины и мужчины) составит 10 рублей, для школьников и студентов очной формы обучения – 11 рублей за одну поездку, - сообщает пресс-служба Управления по транспорту и связи города Новокузнецка.

К слову, после того, как будут введены транспортные карты для школьников и студентов, льготный проезд будет возможен исключительно по транспортной карте.

ИСТОЧНИК KP.RU