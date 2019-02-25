За кемеровскими водителями будут тайно следить

СЕГОДНЯ 18:56 2019-02-25T18:56:39+03:00

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Завтра, 26 февраля, в Кемерове пройдут массовые проверки водителей. Рейду будут проводиться в утренние часы вблизи школ, детских садов и медицинских учреждений.

Сотрудники кемеровской Госавтоинспекции во вторник, 26 февраля, проведут рейдовые мероприятия. Начнутся они утром: экипажи ГИБДД без специальной цветографической окраски будут дежурить рядом с образовательными учреждениями города – школами и детскими садами, а также рядом с медицинскими учреждениями. А потом, в течение дня, инспекторы будут проверять автолюбителей на разные виды правонарушений, в том числе и на трезвость.

- Методом скрытого контроля полицейские будут выявлять нарушения Правил дорожного движения, фиксировать их с помощью видеосъемки и передавать информацию ближайшим постам ДПС, - сообщает отдел пропаганды кемеровской Госавтоинспекции. - Соблюдайте правила!

ИСТОЧНИК KP.RU