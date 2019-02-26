Пожилой новокузнечанин вышел на улицу и забыл свой адрес

СЕГОДНЯ 03:30 2019-02-26T03:30:17+03:00

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Пожилой мужчина чуть не потерялся на улицах Новокузнецка. А все потому, что он вышел на прогулку и забыл, где живет.

Оказавшись на улице в одиночестве, 81-летний горожанин, наверняка, испытал отчаяние: он не мог вспомнить, где же находится его дом. Тогда мужчина принял единственное верное решение: он подошел к экипажу ГИБДД, который находился на маршруте патрулирования на проспекте Октябрьском. Им пенсионер объяснил, что с ним случилось, и попросил помощи. К счастью, мужчина смог назвать свое имя, и в течение нескольких минут полицейские установили адрес, по которому проживает пенсионер.

Мужчину проводили до квартиры и напомнили, чтобы он старался пореже выходить на улицу и ни в коем случае не пускал в жилище незнакомцев. Новокузнечанин поблагодарил сотрудников полиции за неравнодушие и помощь в трудной ситуации.

- Кузбасские полицейские напоминают о возможности пройти добровольную дактилоскопическую регистрацию, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. -

Информация об отпечатках пальцев особенно востребована в тех ситуациях, когда гражданин не может самостоятельно сообщить о себе никаких данных: например, в случае потери памяти или сознания. Если гражданин проходил дактилоскопическую регистрацию, установление его личности занимает всего несколько минут.

ИСТОЧНИК KP.RU