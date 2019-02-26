2019-02-26T04:58:08+03:00
Происшествия

Экс-сотрудник кузбасской колонии передавал заключенному запрещенные предметы

За это мужчина получал вознаграждение
Екатерина РОМАНОВА
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Младший инспектор безопасности труда исправительной колонии предложил осужденному выгодную сделку: за определенное вознаграждение передавать ему запрещенные предметы. Теперь экс-сотрудник колонии сам может оказаться в колонии.

Заключенный, с который младший инспектор заключил сделку, был рад получить выгодное предложение. Он сообщил свое супруге номер карты и попросил перечислять определенные суммы. При этом мужчина не стал говорить, зачем это нужно. Когда инспектор получил вознаграждение, он приобретал то, что просил заключенный – сотовый телефон, sim-карты, жидкость для электронных сигарет. В общей сложности он получил около 25 тысяч рублей в качестве вознаграждения.

В конце концов, о договоре между заключенным и инспектором стало известно, и во время передачи средств мобильной связи их задержали. Заключенный добровольно выдал сотрудникам колонии запрещенные предметы и признался, кто и за какие суммы передал их.

- Материалы по факту получения взятки были переданы в следственные органы, обвиняемый вину признал, со следствием сотрудничал, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области. – Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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