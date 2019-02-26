2019-02-26T05:37:09+03:00
Происшествия

Ночью в Кемерове горели дом и автомобиль

Хозяйке дома пожарные помогли выйти на улицу
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Ночью в Кемерове горели дом и автомобиль. Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области.Ночью в Кемерове горели дом и автомобиль. Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области.
Изменить размер текста:

Минувшей ночью в Кемерове загорелся частный дом. Пожар удалось вовремя потушить, а хозяйке жилища пожарные помогли выйти на улицу.

Сигнал о том, что в одном из частных домов на улице Андреевской начался пожар, поступил на пульт диспетчера в 02:09. Полностью ликвидировать возгорание удалось лишь в 02:23. Из дома, где случился пожар, удалось вывести хозяйку жилища.

- На момент прибытия первого подразделения открытым пламенем горела стена одноквартирного дома и деревянная обрешетка крыши, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. - В результате пожара обгорели стена и обрешетка крыши, оплавилась задняя правая фара автомобиля Chevrolet Lanos. Площадь пожара составила 15 квадратных метров,

По предварительным данным, причиной пожара стало оставление источника открытого горения или тления без присмотра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пил пиво в аэропорту: Пьяный Новокузнечанин решил убежать от полицейских
Жителя Кемерова заставят отработать поддельный диплом
Экс-сотрудник кузбасской колонии передавал заключенному запрещенные предметы
Конфетами с живой начинкой заинтересовался кузбасский Роспотребнадзор
Пожилой новокузнечанин вышел на улицу и забыл свой адрес
За кемеровскими водителями будут тайно следить
В новокузнецком транспорте с 1 марта отменяют проездные для школьников и студентов
100-балльники из Кемерова поделились опытом с одиннадцатиклассниками
Протаранивший машину скорой помощи новокузнечанин избежал наказания
Новокузнечанин на два года лишился свободы за сбитого на переходе ребенка
Весна на пороге: В Кузбассе потеплеет до +8 градусов
Сергей Цивилев рассказал, когда ликвидируются очереди в детсады в Кузбассе
Россельхозбанк и Группа компаний «А101» анонсировали старт программы «Ипотечные каникулы»
Кузбассовец пришел с поддельной справкой о сдачи крови в суд
Жительница Кузбасса зарезала сожителя из-за волос
Черный снег в Кузбассе: За загрязнение атмосферы возбуждено уголовное дело