СЕГОДНЯ 05:37 2019-02-26T05:37:09+03:00

Ночью в Кемерове горели дом и автомобиль. Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области.

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Минувшей ночью в Кемерове загорелся частный дом. Пожар удалось вовремя потушить, а хозяйке жилища пожарные помогли выйти на улицу.

Сигнал о том, что в одном из частных домов на улице Андреевской начался пожар, поступил на пульт диспетчера в 02:09. Полностью ликвидировать возгорание удалось лишь в 02:23. Из дома, где случился пожар, удалось вывести хозяйку жилища.

- На момент прибытия первого подразделения открытым пламенем горела стена одноквартирного дома и деревянная обрешетка крыши, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. - В результате пожара обгорели стена и обрешетка крыши, оплавилась задняя правая фара автомобиля Chevrolet Lanos. Площадь пожара составила 15 квадратных метров,

По предварительным данным, причиной пожара стало оставление источника открытого горения или тления без присмотра.

ИСТОЧНИК KP.RU