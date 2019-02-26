Жителя Кемерова заставят отработать поддельный диплом

СЕГОДНЯ 05:51 2019-02-26T06:06:00+03:00

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Кемеровчанин с поддельным дипломом хотел устроиться в таможню. За использование подделки ему назначили исправительные работы.

Как рассказали в областной прокуратуре, в августе 2017 года молодой человек пытался устроиться на работу с поддельным дипломом Кемеровского государственного сельскохозяйственного института.

– Ранее он был отчислен из этого учреждения за неуспеваемость, однако при неустановленных обстоятельствах получил диплом о высшем профессиональном образовании, – отметили в прокуратуре.

Горожанин предоставил копию поддельного диплома в кадровый отдел Кемеровской таможни, чтобы получить должность старшего оперуполномоченного оперативно-розыскного отдела. Но документ не прошел проверку. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело

Вину обвиняемый не признал. Однако на суде прокурор предоставил доказательства. В феврале Заводской районный суд назначил виновнику 100 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU