Жителя Кемерова заставят отработать поддельный диплом
Кемеровчанин с поддельным дипломом хотел устроиться в таможню. За использование подделки ему назначили исправительные работы.
Как рассказали в областной прокуратуре, в августе 2017 года молодой человек пытался устроиться на работу с поддельным дипломом Кемеровского государственного сельскохозяйственного института.
– Ранее он был отчислен из этого учреждения за неуспеваемость, однако при неустановленных обстоятельствах получил диплом о высшем профессиональном образовании, – отметили в прокуратуре.
Горожанин предоставил копию поддельного диплома в кадровый отдел Кемеровской таможни, чтобы получить должность старшего оперуполномоченного оперативно-розыскного отдела. Но документ не прошел проверку. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело
Вину обвиняемый не признал. Однако на суде прокурор предоставил доказательства. В феврале Заводской районный суд назначил виновнику 100 часов обязательных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU