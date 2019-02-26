Пил пиво в аэропорту: Пьяный Новокузнечанин решил убежать от полицейских
Житель Новокузнецка пил пиво у входа в Кемеровский аэропорт. Молодой человек швырнул банку в полицейских и попытался убежать.
Накануне транспортные полицейские заметили у входа в Кемеровский аэропорт молодого человека, который пил пиво.
– На замечание транспортных полицейских нарушитель отреагировал агрессивно, отбросил в сторону емкость со спиртным и попытался скрыться. Кода полицейские его догнали, то предупредили, что наденут на него наручники и применять силу. Тогда нарушитель согласился пройти в дежурную часть, – рассказали в ЛУ МВД Кузбасса.
Оказалось, что 19-летний кузбассовец приехал встречать своих друзей в аэропорт и решил выпить на входе в воздушную гавань. На молодого человека составили протокол. За неповиновение полицейским Заводский районный суд дал ему трое суток ареста.
ИСТОЧНИК KP.RU