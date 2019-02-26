Пил пиво в аэропорту: Пьяный Новокузнечанин решил убежать от полицейских

СЕГОДНЯ 06:30 2019-02-26T06:30:33+03:00

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Житель Новокузнецка пил пиво у входа в Кемеровский аэропорт. Молодой человек швырнул банку в полицейских и попытался убежать.

Накануне транспортные полицейские заметили у входа в Кемеровский аэропорт молодого человека, который пил пиво.

– На замечание транспортных полицейских нарушитель отреагировал агрессивно, отбросил в сторону емкость со спиртным и попытался скрыться. Кода полицейские его догнали, то предупредили, что наденут на него наручники и применять силу. Тогда нарушитель согласился пройти в дежурную часть, – рассказали в ЛУ МВД Кузбасса.

Оказалось, что 19-летний кузбассовец приехал встречать своих друзей в аэропорт и решил выпить на входе в воздушную гавань. На молодого человека составили протокол. За неповиновение полицейским Заводский районный суд дал ему трое суток ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU