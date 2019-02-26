2019-02-26T07:14:20+03:00
Общество

100 тысяч в месяц: В Кузбассе назвали самые высокооплачиваемые вакансии

Работодателям нужны геологи и врачи
Кирилл ЧАЩИН
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Кто сказал, что врачам мало платят? Неврологу предлагают 100 тысяч в месяцКто сказал, что врачам мало платят? Неврологу предлагают 100 тысяч в месяцФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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В Кузбассе ищут участкового геолога на зарплату 110 000 рублей в месяц. Сервис поиска работы составил список вакансий с самыми щедрыми предложениями.

Один из работодателей ищет участкового геолога, готового к вахтовой работе. Соискатель должен иметь высшее образование по специальности и владеть современными методами ведения горных геологических работ. Работодатели предлагают 110 000 рублей в месяц, а также обещают оплачивать проживание и питание на месте работы.

100 000 рублей в месяц предлагают врачу-неврологу с пятилетним опытом работы. От 90 тысяч рублей готовы платить управляющему сети баров в Новокузнецке. В Кемерове за такую же работу предлагают от 70 тысяч рублей в месяц. Кандидатам нужно имеет высшее образование и опыт в управлении персоналом.

Зарплату в 75 тысяч рублей обещают платить монтажнику пластиковых окон. Соискатель должен иметь опыт от года и быть готов к поездкам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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