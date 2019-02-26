Больного младенца эвакуировали на вертолете из кузбасского поселка

СЕГОДНЯ 07:46 2019-02-26T07:46:05+03:00

При помощи вертолета пациентку госпитализировали за три часа Фото: Кирилл ЧАЩИН

8-месячная девочка была в тяжелом состоянии

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Из отделенного поселка Заячья Заимка врачи на вертолете эвакуировали восьмимесячную девочку. Ребенку нужна была срочная помощь.

В областном департаменте здравоохранения рассказали, что по рации фельдшер села Кондома получил сообщение о том, что младенцу в поселке Заячья Заимка Таштагольского нужна помощь. Ребенок находится в состоянии средней тяжести.

– С учетом высоких рисков внезапного ухудшения состояния здоровья ребенка в возрасте до года и невозможности добраться до Заячьей Заимки на автомобиле скорой помощи, силами санитарной авиации Кемеровского областного центра медицины катастроф незамедлительно был организован вылет вертолета, – рассказали в департаменте.

К ребенку вылетела старший фельдшер отделения скорой помощи Таштагольской больницы Надежда Булгакова. Девочку вместе с мамой доставили больницу. У ребенка диагностировали ОРВИ и обструктивный бронхит.

Как отмечают медики, с момента поступления просьбы о помощи до поступления пациента в больницу прошло не больше трех часов. Сейчас девочка получает необходимую помощь в районной больнице. Ее состояние стабильное.

Как пояснили в департаменте здравоохранения, вертолет по договору областного центра медицины катастроф предоставил новокузнецкий аэропорт

ИСТОЧНИК KP.RU