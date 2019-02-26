2019-02-26T08:03:28+03:00
Общество

Дом или сквер: Что построят на месте аварийного дома в Новокузнецке

Горожанам предлагают выбрать, что должно быть на месте аварийного дома
Екатерина РОМАНОВА
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Горожанам предлагают выбрать, что должно быть на месте аварийного дома.Горожанам предлагают выбрать, что должно быть на месте аварийного дома.Фото: Екатерина РОМАНОВА
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На новокузнецком сайте электронных референдумов стартовал опрос. Горожанам предлагают выбрать, что будет находиться на месте снесенного аварийного дома в Новоильинском районе.

Многоквартирному дому, который находится на улице Запсибовцев, 14, в Новоильинском районе, осталось недолго стоять: почти все собственники уже нашли себе новое жилье. Владельцы квартир получили компенсацию (примерно по 30,5 тысячи рублей за квадратный метр), жильцы двух квартир, принадлежащих муниципалитету, переселяются в другой дом. Так что в скором времени дом будет снесен. Пока же горожанам предлагают выбрать, что будет находиться на его месте.

На сайте электронных референдумов уже стартовал опрос, и теперь горожанам предстоит сделать выбор, что именно будет находиться на этом месте: новый жилой дом, сквер или сто-то другое. В последнем случае необходимо предложить свой вариант. На момент публикации из 276 человек 155 выбрали сквер, 73 – предложили свои варианты. За строительство нового жилого дома выступает меньшинство.

Напомним, в начале января 2019 года стало известно, что дом на Запсибовцев, 14, является аварийным. Это известие было неожиданным для жильцов, так как внешне дом не выглядит таковым. Владельцам квартир выплатили компенсацию и дали месяц на то, чтобы покинуть дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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