В Кузбассе появился новый начальник РЖД

СЕГОДНЯ 08:30 2019-02-26T09:14:10+03:00

Им стал Евгений Вейде

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В Кузбассе назначили нового руководителя областного подразделения РЖД. Им стал Евгений Вейде, руководивший железной дорогой Алтайского региона.

В администрации Кемеровской области сообщили, что с новым руководителем железных дорог Кузбасса провел встречу Сергей Цивилев.

Как рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, 26 февраля в Кемерове начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай во время встречи с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым представил нового заместителя по Кузбасскому территориальному управлению Евгения Вейде. Также нового руководителя представили коллективу Кузбасского региона ЗСЖД

Евгений Вейде родился в 1982 году в Новосибирской области. В 2004 году окончил Сибирский государственный университет путей сообщения по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте». С 2004 года Вейде работал в Кузбасском отделении Западно-Сибирской железной дороги. Был начальником станций Топки и Междуреченск.

С 2011 года работал заместителем главного ревизора железной дороги по безопасности движения поездов по Алтайскому региону. В 2013 году Евгений Вейде был назначен заместителем начальника Западно-Сибирской железной дороги по Алтайскому территориальному управлению.

Напомним, что предыдущий руководитель кузбасского подразделения РЖД Сергей Макаренко был арестован по подозрению в получении взятки.

ИСТОЧНИК KP.RU