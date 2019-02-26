2019-02-26T09:14:10+03:00
Общество

В Кузбассе появился новый начальник РЖД

Им стал Евгений Вейде
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
Евгений Вейде. Фото: РЖДЕвгений Вейде. Фото: РЖД
Изменить размер текста:

В Кузбассе назначили нового руководителя областного подразделения РЖД. Им стал Евгений Вейде, руководивший железной дорогой Алтайского региона.

В администрации Кемеровской области сообщили, что с новым руководителем железных дорог Кузбасса провел встречу Сергей Цивилев.

Как рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, 26 февраля в Кемерове начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай во время встречи с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым представил нового заместителя по Кузбасскому территориальному управлению Евгения Вейде. Также нового руководителя представили коллективу Кузбасского региона ЗСЖД

Евгений Вейде родился в 1982 году в Новосибирской области. В 2004 году окончил Сибирский государственный университет путей сообщения по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте». С 2004 года Вейде работал в Кузбасском отделении Западно-Сибирской железной дороги. Был начальником станций Топки и Междуреченск.

С 2011 года работал заместителем главного ревизора железной дороги по безопасности движения поездов по Алтайскому региону. В 2013 году Евгений Вейде был назначен заместителем начальника Западно-Сибирской железной дороги по Алтайскому территориальному управлению.

Напомним, что предыдущий руководитель кузбасского подразделения РЖД Сергей Макаренко был арестован по подозрению в получении взятки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кузбассе офтальмолог делал пластические операции
Упал на нож: Кузбассовец заступился за возлюбленную и погиб
«Филадельфия» с кишечной палочкой: В кемеровской службе доставки нашли новые нарушения
Полицейские с автоматами оцепили центр Кемерова
Дом или сквер: Что построят на месте аварийного дома в Новокузнецке
Больного младенца эвакуировали на вертолете из кузбасского поселка
100 тысяч в месяц: В Кузбассе назвали самые высокооплачиваемые вакансии
Пил пиво в аэропорту: Пьяный Новокузнечанин решил убежать от полицейских
Жителя Кемерова заставят отработать поддельный диплом
Ночью в Кемерове горели дом и автомобиль
Экс-сотрудник кузбасской колонии передавал заключенному запрещенные предметы
Конфетами с живой начинкой заинтересовался кузбасский Роспотребнадзор
Пожилой новокузнечанин вышел на улицу и забыл свой адрес
За кемеровскими водителями будут тайно следить
В новокузнецком транспорте с 1 марта отменяют проездные для школьников и студентов
100-балльники из Кемерова поделились опытом с одиннадцатиклассниками
Протаранивший машину скорой помощи новокузнечанин избежал наказания
Новокузнечанин на два года лишился свободы за сбитого на переходе ребенка
Весна на пороге: В Кузбассе потеплеет до +8 градусов
Сергей Цивилев рассказал, когда ликвидируются очереди в детсады в Кузбассе
Россельхозбанк и Группа компаний «А101» анонсировали старт программы «Ипотечные каникулы»
Кузбассовец пришел с поддельной справкой о сдачи крови в суд
Жительница Кузбасса зарезала сожителя из-за волос
Черный снег в Кузбассе: За загрязнение атмосферы возбуждено уголовное дело