В Кузбассе появился новый начальник РЖД
В Кузбассе назначили нового руководителя областного подразделения РЖД. Им стал Евгений Вейде, руководивший железной дорогой Алтайского региона.
В администрации Кемеровской области сообщили, что с новым руководителем железных дорог Кузбасса провел встречу Сергей Цивилев.
Как рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, 26 февраля в Кемерове начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай во время встречи с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым представил нового заместителя по Кузбасскому территориальному управлению Евгения Вейде. Также нового руководителя представили коллективу Кузбасского региона ЗСЖД
Евгений Вейде родился в 1982 году в Новосибирской области. В 2004 году окончил Сибирский государственный университет путей сообщения по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте». С 2004 года Вейде работал в Кузбасском отделении Западно-Сибирской железной дороги. Был начальником станций Топки и Междуреченск.
С 2011 года работал заместителем главного ревизора железной дороги по безопасности движения поездов по Алтайскому региону. В 2013 году Евгений Вейде был назначен заместителем начальника Западно-Сибирской железной дороги по Алтайскому территориальному управлению.
Напомним, что предыдущий руководитель кузбасского подразделения РЖД Сергей Макаренко был арестован по подозрению в получении взятки.
ИСТОЧНИК KP.RU