Полицейские с автоматами оцепили центр Кемерова

СЕГОДНЯ 08:49 2019-02-26T08:54:47+03:00

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В Кемерове вооруженные силовики оцепили две улицы в центре города. В Сети появились фотографии полицейских.

Утром 26 февраля горожане сообщили в соцсети о том, что полицейские перекрыли движение автомобилей и пешеходов на Коммунистической улице и на улице Руковишникова от проспекта Ленина до улицы Красноармейская. Повсюду стояли вооруженные стражи порядка.

«И по Рукавишникова всех разворачивают, автоматчики с собаками. Около Дворца Молодежи стоят тоже!», – отметила Инна Асадчих.

По информации «Комсомольской правды», в городе проводились учения с привлечение силовых структур.

ИСТОЧНИК KP.RU