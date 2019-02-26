«Филадельфия» с кишечной палочкой: В кемеровской службе доставки нашли новые нарушения

СЕГОДНЯ 09:19 2019-02-26T09:19:27+03:00

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Известная в Кемерове служба доставки суши «Панда Роллс» получила штраф за нарушения, которые были выявлены во время проверки специалистами Роспотребнадзора. Это уже не первая проверка, которая выявила нарушения.

После того, как была проведена лабораторная экспертиза, оказалось, что допустимый уровень содержания бактерий группы кишечной палочки в популярных роллах «Филадельфия лайт» и «Цезарь» превышен. А это создает угрозу здоровью и жизни кемеровчан. В ноябре 2018 года владельца компании привлекали к ответственности по той же самой причине. Тогда в качестве наказания был назначен штраф в 30 тысяч рублей, однако нарушения вновь были обнаружены при следующей проверке.

В конце февраля 2019 года Арбитражный суд Кемеровской области вновь привлек владельца «Панды Роллс» к ответственности, назначив штраф в размере 40 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU