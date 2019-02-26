2019-02-26T09:48:38+03:00
Происшествия

Упал на нож: Кузбассовец заступился за возлюбленную и погиб

Мужчина пытался защитить честь своей сожительницы
Екатерина РОМАНОВА
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Упал на нож: Кузбассовец заступился за возлюбленную и погиб.Упал на нож: Кузбассовец заступился за возлюбленную и погиб.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Спор о 500 рублях стал причиной ссоры между двумя мужчинами. Один из них обвинил супругу другого, что она взяла деньги. Разбирательства закончились смертью 53-летнего кемеровчанина.

67-летний мужчина обвинил свою знакомую в том, что она якобы похитила у него 500 рублей. Женщина пожаловалась своему 53-летнему сожителю, и тот пришел к знакомому, чтобы разобраться. Мужчины разговаривали на повышенных тонах, а виновница разбирательств наблюдала за этим. Постепенно словесная перепалка переросла в драку, но потом мужчины успокоились и даже решили примириться и выпить вместе.

Когда, казалось бы, конфликт был исчерпан, 67-летний мужчина схватил нож и несколько раз ударил им своего младшего товарища в грудь. Женщина вызвала полицию и скорую помощь, и врачи констатировали смерть 53-летнего мужчины.

Обвиняемый сначала сотрудничал со следствием, однако потом заявил, будто погибший сам упал на нож. Тем не менее, следствие доказало причастность мужчины к убийству. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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