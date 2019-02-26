В Кузбассе офтальмолог делал пластические операции

СЕГОДНЯ 10:04 2019-02-26T10:04:45+03:00

Пробел в образовании не помешал врачу заниматься любимым делом Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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В Кузбассе офтальмолог работал пластическим хирургом. Специалисты Росздравнадзора нашли нарушение в частной клинике.

В 2018 году специалисты Росздравнадзора провели проверки клиник, которые проводят пластические операции по всей стране. Одно из частых нарушений – недостаточная профессиональная подготовка пластических хирургов.

– Например, в частной медицинской организации Кемеровской области обязанности врача-пластического хирурга исполнял врач-офтальмолог, – отметили в Росздравнадзоре.

Подобные нарушения были выявлены в Москве, Республике Татарстан, Краснодарском и Пермском крае, Волгоградской, Московской, Нижегородской, Самарской и Томской областях.

Почти в 70 процентах клиник были найдены различные нарушения. Всего в 820 медицинских организаций нашли более 3200 нарушений обязательных требований при оказании медицинской помощи по пластической хирургии .

ИСТОЧНИК KP.RU