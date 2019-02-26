В Кузбассе офтальмолог делал пластические операции
В Кузбассе офтальмолог работал пластическим хирургом. Специалисты Росздравнадзора нашли нарушение в частной клинике.
В 2018 году специалисты Росздравнадзора провели проверки клиник, которые проводят пластические операции по всей стране. Одно из частых нарушений – недостаточная профессиональная подготовка пластических хирургов.
– Например, в частной медицинской организации Кемеровской области обязанности врача-пластического хирурга исполнял врач-офтальмолог, – отметили в Росздравнадзоре.
Подобные нарушения были выявлены в Москве, Республике Татарстан, Краснодарском и Пермском крае, Волгоградской, Московской, Нижегородской, Самарской и Томской областях.
Почти в 70 процентах клиник были найдены различные нарушения. Всего в 820 медицинских организаций нашли более 3200 нарушений обязательных требований при оказании медицинской помощи по пластической хирургии .
ИСТОЧНИК KP.RU