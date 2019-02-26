2019-02-26T10:04:45+03:00
Общество

В Кузбассе офтальмолог делал пластические операции

Нарушение выявили сотрудники Росздравнадзора
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Пробел в образовании не помешал врачу заниматься любимым деломПробел в образовании не помешал врачу заниматься любимым деломФото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

В Кузбассе офтальмолог работал пластическим хирургом. Специалисты Росздравнадзора нашли нарушение в частной клинике.

В 2018 году специалисты Росздравнадзора провели проверки клиник, которые проводят пластические операции по всей стране. Одно из частых нарушений – недостаточная профессиональная подготовка пластических хирургов.

– Например, в частной медицинской организации Кемеровской области обязанности врача-пластического хирурга исполнял врач-офтальмолог, – отметили в Росздравнадзоре.

Подобные нарушения были выявлены в Москве, Республике Татарстан, Краснодарском и Пермском крае, Волгоградской, Московской, Нижегородской, Самарской и Томской областях.

Почти в 70 процентах клиник были найдены различные нарушения. Всего в 820 медицинских организаций нашли более 3200 нарушений обязательных требований при оказании медицинской помощи по пластической хирургии .

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
К многоэтажке в Кемерове по сигналу о ЧП прибыли пожарные и полицейские
Кузбассовец больше чем на год попал в тюрьму за езду в нетрезвом виде
Экс-главу Новокузнецого района оштрафовали на 200 тысяч рублей
Упал на нож: Кузбассовец заступился за возлюбленную и погиб
«Филадельфия» с кишечной палочкой: В кемеровской службе доставки нашли новые нарушения
Полицейские с автоматами оцепили центр Кемерова
В Кузбассе появился новый начальник РЖД
Дом или сквер: Что построят на месте аварийного дома в Новокузнецке
Больного младенца эвакуировали на вертолете из кузбасского поселка
100 тысяч в месяц: В Кузбассе назвали самые высокооплачиваемые вакансии
Пил пиво в аэропорту: Пьяный Новокузнечанин решил убежать от полицейских
Жителя Кемерова заставят отработать поддельный диплом
Ночью в Кемерове горели дом и автомобиль
Экс-сотрудник кузбасской колонии передавал заключенному запрещенные предметы
Конфетами с живой начинкой заинтересовался кузбасский Роспотребнадзор
Пожилой новокузнечанин вышел на улицу и забыл свой адрес
За кемеровскими водителями будут тайно следить
В новокузнецком транспорте с 1 марта отменяют проездные для школьников и студентов
100-балльники из Кемерова поделились опытом с одиннадцатиклассниками
Протаранивший машину скорой помощи новокузнечанин избежал наказания
Новокузнечанин на два года лишился свободы за сбитого на переходе ребенка
Весна на пороге: В Кузбассе потеплеет до +8 градусов
Сергей Цивилев рассказал, когда ликвидируются очереди в детсады в Кузбассе
Россельхозбанк и Группа компаний «А101» анонсировали старт программы «Ипотечные каникулы»
Кузбассовец пришел с поддельной справкой о сдачи крови в суд
Жительница Кузбасса зарезала сожителя из-за волос
Черный снег в Кузбассе: За загрязнение атмосферы возбуждено уголовное дело