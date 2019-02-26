2019-02-26T10:37:30+03:00
Происшествия

Экс-главу Новокузнецого района оштрафовали на 200 тысяч рублей

Чиновник лишился своего поста из-за злоупотребления полномочиями
Екатерина РОМАНОВА
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Экс-главу Новокузнецого района оштрафовали на 200 тысяч рублей. Фото: архив КП.Экс-главу Новокузнецого района оштрафовали на 200 тысяч рублей. Фото: архив КП.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Бывший глава Новокузнецкого муниципального района признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и причинении муниципальному образованию ущерба в 900 тысяч рублей. Экс-чиновник уже возместил ущерб. Кроме того, ему предстоит выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

Экс-глава Новокузнецкого района в 2015 году объявил на территории поселка Подстрелка режим чрезвычайной ситуации, не имея для этого оснований. Благодаря этому он смог заключить муниципальный контракт с подрядчиком на ремонт высоковольтной линии электропередачи, минуя конкурсную процедуру. Работы были выполнены, деньги – выплачены, а вот качество работ проверено не было. В результате бюджету муниципального образования был причинен ущерб на сумму более 900 тысяч рублей.

Сейчас чиновник отстранен от должности. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по кемеровской области, в счет возмещения ущерба на автомобиль и одну из квартир обвиняемого на сумму порядка четырех миллионов рублей наложен арест. Приговором суда экс-главе района назначен штраф: 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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