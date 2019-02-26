Кузбассовец больше чем на год попал в тюрьму за езду в нетрезвом виде

СЕГОДНЯ 11:55 2019-02-26T11:55:29+03:00

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27-летний житель Ижморского района раз за разом садился за руль в состоянии алкогольного опьянения. Остановить его смогло только реальное лишение свободы.

В декабре 2018 года автолюбитель ехал по дороге на своем автомобиле ВАЗ-21099. Мужчина сел за руль нетрезвым, причем не в первый раз. Когда его остановили сотрудники полиции, выяснилось, что с 2016 по 2018 год он трижды привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Однако ни это, ни то, что он состоит на учете у нарколога как страдающий алкоголизмом, не останавливало его от вождения в нетрезвом виде.

У мужчины уже имелось условное осуждение, когда он в очередной раз предстал перед судом. Ижморский районный суд признал его виновным, отменил условное наказание и назначил реально. 27-летний кузбассовец должен будет провести один год и два месяца в колонии общего режима, а также на три года он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU