2019-02-26T12:29:16+03:00
Общество

К многоэтажке в Кемерове по сигналу о ЧП прибыли пожарные и полицейские

Сигнал о тревоге оказался ложным
Екатерина РОМАНОВА
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К многоэтажке в Кемерове по сигналу о ЧП прибыли пожарные и полицейские. Фото: vk.com, "Инцидент Кемерово".К многоэтажке в Кемерове по сигналу о ЧП прибыли пожарные и полицейские. Фото: vk.com, "Инцидент Кемерово".
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Во второй половине дня в Кемерове к одному из многоэтажных домов по улице Тухачевского по сигналу о чрезвычайном происшествии прихали все оперативные службы. Очевидцы сообщали, что в доме №45а случился пожар.

Жители дома были напуганы, увидев, как под их окнами остановились автомобили пожарной охраны, а потом – полиция. Впрочем, позже оказалось, что сигнал был ложным, и никакого пожара ни в одной из квартир не было.

- Действительно, по сигналу о чрезвычайном происшествии выезжали два отделения МЧС, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области. – Возгорания не было, вызов оказался ложным.

К слову, за ложный вызов спецслужбы шутника могут привлечь к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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