В Зимней универсиаде 2019 года примут участие девять спортсменов из Кузбасса

СЕГОДНЯ 13:20 2019-02-26T14:37:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Девять спортсменов из Кузбасса примут участие в XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года, которая стартует 2 марта в Красноярске. Все наши спортсмены уже успели заявить о себе на спортивной арене яркими победами.

Воспитанники Таштагольской школы будут представлять не только Кузбасс, но и страну в целом в сноуборде. Юлия Лаптева, Дмитрий Карлагачев, Андрей Анисимов, Кристина Пауль, Наталья Соболева, Дмитрий Сарсембаев, Владислав Шкурихин уже известны в мире спорта как талантливые и перспективные сноубордисты. От Кузбасса за сборную по хоккею сыграет Егор Морозов (ХК «Металлург»), а в сборную по хоккею с мячом вошел еще один наш земляк – Богдан Павенский (ХК «Кузбасс»). Поддержку спортсменам обеспечит команда болельщиков и представителей спортивных организаций и средств массовой информации. Также будет работать отряд волонтеров, среди которых 19 студентов кузбасских вузов. Еще 16 человек подали индивидуальные заявки.

Вместе с командой кузбасских спортсменов в Красноярск отправится и знаменитый кузбасский флаг, который уже побывал на Олимпийских играх в Сочи, в Рио-де-Жанейро, Корее, на чемпионате мира по хоккею. А не так давно его разворачивали болельщики игр «Дети Азии».

- Надеюсь, что этот флаг принесет нам удачу и поможет России одержать очередную победу, - заметил Антон Пятовский, начальник департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области.

Справка КП:

Всемирная зимняя универсиада 2019 года состоится в Красноярске со 2-го по 12 марта. Спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта (сноуборд, спортивное ориентирование на лыжах, фигурное катание, хоккей, хоккей с мячом, шорт-трек, биатлон, горнолыжный спорт, керлинг, фристайл и лыжные гонки).

Россия в третий раз принимает универсиаду. К слову, это второе по значимости и представительству комплексным международным мероприятием на мировой спортивной арене. Универсиады проводятся раз в два года.

ИСТОЧНИК KP.RU