В Кемерове на улице Нахимова горит частный дом
В Кемерове вечером 26 февраля в одном из частных домов на улице Нахимова начался пожар. По словам очевидцев, из горящего дома вывели человека.
Сигнал о пожаре в одном из частных домов на улице Нахимова в Кемерове поступил на пульт диспетчера около шести часов вечера. К моменту, когда прибыли пожарные, дом уже горел открытым пламенем. На месте сейчас работают несколько подразделений пожарной охраны.
Фотографии с места происшествия очевидцы выложили в социальные сети. На снимках видно, как из-под крыши дома вырываются языки пламени. Очевидцы сообщают о том, что из горящего дома вывели человека.
В настоящее время пожарные ликвидируют пожар, а позже им предстоит установить все обстоятельства и причины случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU