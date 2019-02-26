2019-02-26T15:07:06+03:00
Происшествия

В Кемерове на улице Нахимова горит частный дом

По словам очевидцев, есть пострадавшие
Екатерина РОМАНОВА
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В Кемерове на улице Нахимова горит частный домФото: vk.com, "Инцидент Кемерово", Танюшка Зарубина.В Кемерове на улице Нахимова горит частный домФото: vk.com, "Инцидент Кемерово", Танюшка Зарубина.
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В Кемерове вечером 26 февраля в одном из частных домов на улице Нахимова начался пожар. По словам очевидцев, из горящего дома вывели человека.

Сигнал о пожаре в одном из частных домов на улице Нахимова в Кемерове поступил на пульт диспетчера около шести часов вечера. К моменту, когда прибыли пожарные, дом уже горел открытым пламенем. На месте сейчас работают несколько подразделений пожарной охраны.

Фотографии с места происшествия очевидцы выложили в социальные сети. На снимках видно, как из-под крыши дома вырываются языки пламени. Очевидцы сообщают о том, что из горящего дома вывели человека.

В настоящее время пожарные ликвидируют пожар, а позже им предстоит установить все обстоятельства и причины случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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