После гибели двух рабочих на стройплощадке в Кемерове прокуратура начала проверку

СЕГОДНЯ 17:36 2019-02-26T17:36:56+03:00

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В Кемерове после гибели двух человек на строительной площадке прокуратурой организована проверка.

Сотрудники прокуратуры проводят проверку того, как исполнялось законодательство об охране труда. После того, как будут получены результаты, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

- Расследование уголовного дела, возбужденного по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, находится на контроле прокуратуры города Кемерово, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Напомним, ЧП произошло в шестом часу вечера на строительной площадке рядом с домом №30/8 по улице Дружбы в городе Кемерово. Здесь автокран опускал емкости с жидким бетоном. По неустановленным пока причинам кран накренился, и груз опрокинулся.

В результате ЧП на месте погибли двое рабочих – 25-ти и 2-6-ти лет. Еще один рабочий был доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело, и теперь следователям предстоит установить причины и обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU