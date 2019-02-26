Дорожные войны: водитель маршрутки избил пешехода
Очевидцы выложили в интернет видео, на котором запечатлена драка между водителем автобуса и прохожим. ЧП произошло возле Главпочтампта.
Мужчины сначала просто перебрасываются словами, потом водитель садится в кабину, а пешеход бьет кулаком по стеклу. Водитель вновь выходит из автобуса и, догнав оппонента, прижимает его к стене остановочного павильона и наносит несколько ударов.
Причины конфликта и столь неадекватного поведения пока не известны, однако на одном из снимков, которые сделали очевидцы, видно, что на место драки прибыли сотрудники полиции.
Комментаторы в соцсетях сошлись в мнении, что такое поведение недопустимо ни со стороны прохожего, ни тем более со стороны водителя. А причиной драки в шутку назвали «необилеченность пешехода».
ИСТОЧНИК KP.RU