2019-02-26T19:16:55+03:00
Происшествия

Дорожные войны: водитель маршрутки избил пешехода

Причины столь странного поведения обоих участников драки пока не известны [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Дорожные войны: водитель маршрутки избил пешехода. Фото: vk.com, "Инцидент Кемерово"Дорожные войны: водитель маршрутки избил пешехода. Фото: vk.com, "Инцидент Кемерово"
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Очевидцы выложили в интернет видео, на котором запечатлена драка между водителем автобуса и прохожим. ЧП произошло возле Главпочтампта.

Мужчины сначала просто перебрасываются словами, потом водитель садится в кабину, а пешеход бьет кулаком по стеклу. Водитель вновь выходит из автобуса и, догнав оппонента, прижимает его к стене остановочного павильона и наносит несколько ударов.

Причины конфликта и столь неадекватного поведения пока не известны, однако на одном из снимков, которые сделали очевидцы, видно, что на место драки прибыли сотрудники полиции.

Комментаторы в соцсетях сошлись в мнении, что такое поведение недопустимо ни со стороны прохожего, ни тем более со стороны водителя. А причиной драки в шутку назвали «необилеченность пешехода».

ИСТОЧНИК KP.RU

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