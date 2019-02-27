2019-02-27T03:55:28+03:00
Общество

В кузбасской школе закрыли опасные кабинеты

Помещения была в плачевном состоянии
Кирилл ЧАЩИН
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В школе Киселевска судебные приставы закрыли опасные кабинеты. Сотрудники опечатали столярную, слесарную мастерские и кабинет технологии для девочек.

Во время проверки специалисты Роспотребнадзора нашли в отдельном здании школы нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

– Обнаружены следы подтеков, отслоение штукатурного слоя вследствии протекания кровли. Поверхность стен и полового покрытия не позволяет проводить уборку влажным способом с применением дезинфекционных средств, в слесарной мастерской отсутствует естественное освещение, здание мастерских не оборудовано туалетами для обучающихся, – рассказали в УФССП по Кемеровской области.

Суд решил, что работа кабинетов создает угрозу здоровью детей и решил приостановить работу помещений на 90 суток. Приставы опечатали мастерские.

ИСТОЧНИК KP.RU

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