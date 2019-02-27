У кузбассовцев забрали два элитных автомобиля за долги по кредитам

СЕГОДНЯ 07:12 2019-02-27T07:12:15+03:00

В Кузбассе автолюбительница заявила об угоне иномарки, чтобы не отдавать ее приставам . Фото: пресс-служба Управления ФССП России по Кемеровской области Фото: Екатерина РОМАНОВА

Чтобы не отдавать приставам машину, владелица одной из иномарок заявила об угоне

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Всего за день владельцы сразу двух дорогих иномарок – BMW и Toyota Land Cruiser – лишились своих машин. Автомобили были арестованы и изъяты за долги по кредитам.

Оба автомобилиста живут в Прокопьевске, и оба не считают нужным платить по кредитам. Так, владелица одной из машин задолжала 2,35 миллиона рублей, причем с 2016 года женщина не предпринимала никаких действий, чтобы погасить задолженность. Когда судебные приставы узнали, что у нее в собственности имеется дорогая машина и прибыли, чтобы арестовать ее, женщина отказалась добровольно отдавать иномарку. Более того, она позвонила в ГИБДД и заявила об угоне. Тем не менее, машину арестовали и изъяли.

Еще один владелец иномарки задолжал куда меньшую сумму: всего 210 тысяч рублей. мужчина припарковал транспортное средств всего в 100 метрах от Межрайонного отдела судебных приставов по городу Прокопьевску и Прокопьевскому району. Иномарку арестовали и оставили на ответственное хранение должнику.

- Если в течении 10 дней должники не погасят всю сумму задолженности, их имущество будет передано торгующей организации для последующей реализации, - сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU