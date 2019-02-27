Найдены тела двух детей в сгоревшем доме в Кузбассе

СЕГОДНЯ 08:15 2019-02-27T08:15:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В сгоревшем доме в Мариинске найдены тела двух детей. Таким образом, при пожаре погибли пять взрослых и трое детей.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области, тела всех погибших при пожаре в трехквартирном деревянном доме в городе Мариинске найдены. Среди погибших – пять взрослых и трое детей в возрасте одного, четырех и восьми лет.

-- Тела всех погибших найдены. Сейчас устанавливаются родственные связи погибших, - сообщает пресс-служба ведомства. – Причина пожара устанавливается.

Напомним, по факту пожара в частном доме заведено уголовное дело. ЧП случилось утром в среду, 27 февраля. В трехвартирном доме жилой была только одна из квартир – именно в ней и начался пожар. Когда прибыли пожарные подразделения, крыша горела открытым пламенем. Позже она обрушилась. При разборе завалов были обнаружены тела пяти взрослых и одного ребенка, а позже нашли и еще двоих погибших детей. Расследование уголовного дела взято на контроль областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU