2019-02-27T08:15:51+03:00
Происшествия

Найдены тела двух детей в сгоревшем доме в Кузбассе

При пожаре погибли пять взрослых и трое детей
Екатерина РОМАНОВА
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Найдены тела двух детей в сгоревшем доме в Кузбассе. Фото: Следственное управление СК РФ по Кемеровской области.Найдены тела двух детей в сгоревшем доме в Кузбассе. Фото: Следственное управление СК РФ по Кемеровской области.
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В сгоревшем доме в Мариинске найдены тела двух детей. Таким образом, при пожаре погибли пять взрослых и трое детей.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области, тела всех погибших при пожаре в трехквартирном деревянном доме в городе Мариинске найдены. Среди погибших – пять взрослых и трое детей в возрасте одного, четырех и восьми лет.

-- Тела всех погибших найдены. Сейчас устанавливаются родственные связи погибших, - сообщает пресс-служба ведомства. – Причина пожара устанавливается.

Напомним, по факту пожара в частном доме заведено уголовное дело. ЧП случилось утром в среду, 27 февраля. В трехвартирном доме жилой была только одна из квартир – именно в ней и начался пожар. Когда прибыли пожарные подразделения, крыша горела открытым пламенем. Позже она обрушилась. При разборе завалов были обнаружены тела пяти взрослых и одного ребенка, а позже нашли и еще двоих погибших детей. Расследование уголовного дела взято на контроль областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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