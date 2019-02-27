Восемь человек погибли при пожаре в Кузбассе: Появилось видео с места ЧП
Появилось видео с места пожара в городе Мариинске, где утром 27 февраля погибли восемь человек. Среди погибших – трое детей в возрасте от одного года до восьми лет.
Пять взрослых и трое детей погибли при пожаре в Мариинске..Видео: Следственное управление СК РФ по Кемеровской области.
На кадрах видео запечатлено то, что осталось от дома. Обгоревшие стены, сгоревшая крыша, обугленное крыльцо – это все, что осталось от дома, где погибли пять взрослых и трое детей. Сейчас следователи устанавливают, кем друг другу приходились погибшие, что могло стать причиной пожара.
Напомним, страшный пожар начался около пяти часов утра 27 февраля. очевидцы сообщили о том, что горит трехквартирный одноэтажный деревянный дом. Только в одной из квартир в момент пожара находились люди. После того, как огонь был полностью ликвидирован, в сгоревшем доме обнаружили тела пятерых взрослых и четырехлетнего ребенка. Тела еще двоих детей в возрасте одного года и восьми лет были обнаружены позже.
По факту пожара заведено уголовное дело. Оно находится на контроле у областной прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU