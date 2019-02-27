2019-02-27T08:41:08+03:00
Происшествия

Восемь человек погибли при пожаре в Кузбассе: Появилось видео с места ЧП

Тела всех погибших найдены
Екатерина РОМАНОВА
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В сгоревшем доме находились пять взрослых и трое детей. Фото: кадр видео Следственного управления СК РФ по Кемеровской области.В сгоревшем доме находились пять взрослых и трое детей. Фото: кадр видео Следственного управления СК РФ по Кемеровской области.
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Появилось видео с места пожара в городе Мариинске, где утром 27 февраля погибли восемь человек. Среди погибших – трое детей в возрасте от одного года до восьми лет.

Пять взрослых и трое детей погибли при пожаре в Мариинске..Видео: Следственное управление СК РФ по Кемеровской области.

На кадрах видео запечатлено то, что осталось от дома. Обгоревшие стены, сгоревшая крыша, обугленное крыльцо – это все, что осталось от дома, где погибли пять взрослых и трое детей. Сейчас следователи устанавливают, кем друг другу приходились погибшие, что могло стать причиной пожара.

Напомним, страшный пожар начался около пяти часов утра 27 февраля. очевидцы сообщили о том, что горит трехквартирный одноэтажный деревянный дом. Только в одной из квартир в момент пожара находились люди. После того, как огонь был полностью ликвидирован, в сгоревшем доме обнаружили тела пятерых взрослых и четырехлетнего ребенка. Тела еще двоих детей в возрасте одного года и восьми лет были обнаружены позже.

По факту пожара заведено уголовное дело. Оно находится на контроле у областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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