2019-02-27T09:09:01+03:00
Происшествия

В Кемерове из маршрутки выпала женщина

Водитель тронулся, когда она выходила [видео]
Кирилл ЧАЩИН
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Водитель не стал помогать женщине, которая выпала из его маршруткиВодитель не стал помогать женщине, которая выпала из его маршруткиФото: Кирилл ЧАЩИН
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В Кемерове из маршрутки на ходу выпала пожилая женщина. Водитель не стал обращать на пассажирку внимания и уехал.

Инцидент произошел утром 27 февраля с пассажиркой маршрутного такси №17т. На остановке 1-я Линия пожилая женщина выходила из салона автобуса, когда водитель нажал на газ. Женщина не удержалась и с криком упала на землю. Это заметили другие пассажиры и крикнули водителю, чтобы он остановился. Мужчина нажал на тормоз и стал оправдываться, что не видел, как женщина выходит в задние двери, спустившись на одну ступень.

Кемеровчане попросили водителя выйти и узнать, как себя чувствует женщина, однако он этого делать не стал. Мужчина дождался, пока она встанет, а затем поехал дальше. Отметим, что одна возмущенная пассажирка эмоционально отчитала маршрутчика.

Женщина выпала из маршрутки в Кемерове. Пассажиры ругают водителя.Кирилл ЧАЩИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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