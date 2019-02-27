В Кемерове из маршрутки выпала женщина

СЕГОДНЯ 08:55 2019-02-27T09:09:01+03:00

Водитель не стал помогать женщине, которая выпала из его маршрутки Фото: Кирилл ЧАЩИН

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В Кемерове из маршрутки на ходу выпала пожилая женщина. Водитель не стал обращать на пассажирку внимания и уехал.

Инцидент произошел утром 27 февраля с пассажиркой маршрутного такси №17т. На остановке 1-я Линия пожилая женщина выходила из салона автобуса, когда водитель нажал на газ. Женщина не удержалась и с криком упала на землю. Это заметили другие пассажиры и крикнули водителю, чтобы он остановился. Мужчина нажал на тормоз и стал оправдываться, что не видел, как женщина выходит в задние двери, спустившись на одну ступень.

Кемеровчане попросили водителя выйти и узнать, как себя чувствует женщина, однако он этого делать не стал. Мужчина дождался, пока она встанет, а затем поехал дальше. Отметим, что одна возмущенная пассажирка эмоционально отчитала маршрутчика.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="640" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/694287" frameborder="0"></iframe> Женщина выпала из маршрутки в Кемерове. Пассажиры ругают водителя.Кирилл ЧАЩИН

ИСТОЧНИК KP.RU