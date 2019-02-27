СЕГОДНЯ 09:41 2019-02-27T09:41:39+03:00

Обогатительную фабрику в Киселевске закрыли еще раз. Фото: пресс-служба УФССП по Кемеровской области.

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Судебные приставы уже в четвертый раз приостановили работу обогатительной фабрики в Киселевске.

Как рассказали в УФССП России по Кемеровской области, фабрика относится к предприятиям второго класса опасности. Ее деятельность приостанавливается уже четвертый раз из-за того, что выявленные раньше нарушения так и не были устранены.

При проведении проверки Сибирским управлением Ростехнадзора было установлено, что объект не зарегистрирован в государственном реестре опасных производственных объектов, а также не имеет лицензии на использование взрывоопасных и химически опасных производственных объектов. Также было установлено, что обогатительная фабрика не имеет проектной, технической и разрешительной документации. Данные нарушения представляют собой угрозу жизни и здоровью людей, работающих на данном объекте.

Киселевский суд признал ООО "Обогатитель" виновным в совершении административного правонарушения и постановил приостановить деятельность опасного объекта сроком на 90 суток.

Ранее работа обогатительной фабрики уже останавливалась с марта по май 2018 года, с июля по октябрь 2018 года, и с октября по февраль 2018 года.

Напомним, ранее жительница Киселевска опубликовала видео с черным снегом. Реакция властей последовала незамедлительно: последовали проверки, а также были определены меры по борьбе с черным снегом. А на прошлой неделе губернатор Сергей Цивилев потребовал остановить работу обогатительной фабрики, которая допускает загрязнение атмосферы, до тех пор, пока не будет установлена система пылеподавления.По факту загрязнения атмосферы заведено уголовное дело. Кроме того, глава региона побывал на углепогрузочной станции ООО «КМК-Энерго» в Новокузнецке и призвал ограничить перевозку угля по городским дорогам.

ИСТОЧНИК KP.RU