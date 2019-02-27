2019-02-27T10:02:32+03:00
Общество

14-летний школьник сбежал из дома в Прокопьевске

Ребенка в течение суток искала полиция
Екатерина РОМАНОВА
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14-летнего школьника из Прокопьевска полицейские разыскивали около суток.14-летнего школьника из Прокопьевска полицейские разыскивали около суток.Фото: Александр ДЫБИН
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Почти сутки сотрудники полиции Кузбасса разыскивали пропавшего 14-летнего подростка, который ушел из дома. К счастью, ребенок найден живым и невредимым.

Жительница Прокопьевска обратилась в отдел полиции за помощью: ее 14-летний сын ушел из дома и не вернулся, и она не могла самостоятельно найти ребенка. Стражи порядка тут же организовали поиск ребенка. Первым делом инспекторы по делам несовершеннолетних и сотрудники уголовного розыска опросили друзей и знакомых семиклассника, с которыми он общался. Затем обследовали места массового пребывания граждан, развлекательные заведения и прочие общественные места, где мог оказаться ребенок. В конце концов, инспекторы ПДН нашли подростка на одной из остановок общественного транспорта

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, противоправных действий в отношении подростка не совершалось. Сейчас сотрудники полиции выясняют, почему школьник сбежал из дома. По результатам проверки будет принято решение о привлечении родителей к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU

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