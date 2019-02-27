2019-02-27T10:15:58+03:00
Общество

В Кемерове приступили к ямочному ремонту дорог

Этому способствовала благоприятная погода
Ирина АВТУШКО
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В Кемерове приступили к ямочному ремонту дорогВ Кемерове приступили к ямочному ремонту дорог
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В областном центре приступили к ямочному ремонту дорог. Работа по ликвидации дефектов дорожного полотна стартовали 26 февраля, на месяц раньше, чем в прошлом году.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, вчера рабочие отремонтировали межрельсовое пространство на перекрёстке улицы Автозаводской и Кузнецкого проспекта. Для устранения выбоин рабочие использовали литой асфальтобетон.

-Для восстановления верхнего слоя дорожного покрытия применяется литая асфальтобетонная смесь температурой 220 градусов, - уточнили в мэрии. - Это позволяет вести работы в сырую погоду и при пониженных температурах воздуха.

Во время работ специалисты не перекрывают дороги, а о месте ремонта водителям сообщают дорожные знаки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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