2019-02-27T10:22:21+03:00
Общество

В одном из новокузнецких кафе незаконно продавали алкоголь

Полицейские изъяли 100 литров крепких напитков
Ирина АВТУШКО
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В Новокузнецке в одной из кафе на улице Рихарда Зорге незаконно продавали крепкий алкоголь. После проверки полицейские изъяли 100 литров спиртных напитков.

О том, что заведение общепита нарушает закон, сотрудники отдела полиции узнали в ходе оперативно-профилактического мероприятия. Кафе решили проверить и выяснили, что один из работников заведения продал посетителю из-под прилавка бутылку водки, при этом не предоставив кассовый чек. В ходе осмотра подсобного помещения было обнаружено несколько ящиков водки и коньяка. При этом владелец кафе объяснил, что якобы данный алкоголь оставили клиенты после банкета.

В общей сложности стражи порядка изъяли в кафе 100 литров крепких спиртных напитков.

-В отношении предпринимателя сотрудники полиции составили протокол по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.17.1 КоАП РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами», которая влечет в качестве наказания наложение административного штрафа в размере до 200 000 рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сейчас материалы дела направлены на рассмотрение в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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