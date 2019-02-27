2019-02-27T10:41:01+03:00
Происшествия

В Анжеро-Судженске будут судить виновника аварии с мотоциклистом

Он нарушил правила дорожного движения
Ирина АВТУШКО
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В Анжеро-Судженске перед судом предстанет 59-летний мужчина, по вине которого произошла авария с участием мотоциклиста. Виновник грубо нарушил правила дорожного движения.

Как установило следствие, в июле прошлого года мужчина «Лада Калина» поворачивал налево по улице Сосновая, но при этом не убедился в безопасности и не предоставил преимущество движения следовавшему во встречном направлении мотоциклу. В результате столкновения 27-летний мужчина, управлявший двухколесным транспортным средством, получил травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью. Против виновника возбудили уголовное дело.

-После сбора доказательственной базы уголовное дело вместе с обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимального наказания два года лишения свободы, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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