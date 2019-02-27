Женщина выпала из окна седьмого этажа в Мысках

СЕГОДНЯ 11:21 2019-02-27T11:21:07+03:00

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В Мысках местная жительница выпала из окна квартиры на седьмом этаже. Видео произошедшего с моментом падения женщины появилось в соцсетях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="200" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/694324" frameborder="0"></iframe> Женщина упала с седьмого этажа в Мысках..Видео: vk.com, "Инцидент Кемерово".

На ролике видно, что инцидент случился в темное время суток. С улицы слышны крики, правда непонятно, самой женщины или очевидцев. В комментариях пользователи соцсетей выдвигают версии случившегося. Одни предполагают, что женщина по какой-то причине сама выпала из окна, другие - что ей в этом "помогли". Среди версий, которые выдвигают подписчики, есть предположение, что женщина сделала это на спор. Нашлись среди пользователей сети и те, кто обвинил авторов ролика в том, что они не предприняли никаких активных действий.

Сейчас все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU