Женщина выпала из окна седьмого этажа в Мысках
В Мысках местная жительница выпала из окна квартиры на седьмом этаже. Видео произошедшего с моментом падения женщины появилось в соцсетях.
Женщина упала с седьмого этажа в Мысках..Видео: vk.com, "Инцидент Кемерово".
На ролике видно, что инцидент случился в темное время суток. С улицы слышны крики, правда непонятно, самой женщины или очевидцев. В комментариях пользователи соцсетей выдвигают версии случившегося. Одни предполагают, что женщина по какой-то причине сама выпала из окна, другие - что ей в этом "помогли". Среди версий, которые выдвигают подписчики, есть предположение, что женщина сделала это на спор. Нашлись среди пользователей сети и те, кто обвинил авторов ролика в том, что они не предприняли никаких активных действий.
Сейчас все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU