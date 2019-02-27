В Белове по горячим следам задержали уличную налетчицу

СЕГОДНЯ 11:57 2019-02-27T11:57:11+03:00

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В Белове полицейские задержали уличную налетчицу. Она украла деньги у случайной прохожей.

О произошедшем стражам порядка рассказала потерпевшая 21-летняя девушка. По ее словам, к ней подошла незнакомка и потребовала отдать все имеющиеся деньги. Получив отказ, та вывернула карманы девушки и похитили 2000 рублей. Ориентировку на злоумышленницу с приметами немедленно передали нарядам полиции, задействованным в системе единой локации. В результате данное преступление сотрудники полиции раскрыли по горячим следам.

-На одной из улиц города экипаж ГИБДД задержал подозреваемую. Ею оказалась ранее судимая 20-летняя местная жительница. Полицейские изъяли у нее похищенные денежные средства и вернули законной владелице, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Максимальная мера наказания по ней составляет четыре года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU