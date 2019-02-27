Два грузовика столкнулись на дороге в Кузбассе
В Прокопьевске на улице Киселевской столкнулись два грузовых автомобиля. Видео с места дорожно-транспортного происшествия в интернет выложили пользователи соцсетей.
Два КамАЗа столкнулись на дороге в Кузбассе..Видео: vk.com, "Прокопьевск.ру", Александр Савельев.
Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие случилось около полудня. Два «КамАЗа» по какой-то причине не поделили дорогу и столкнулись. Причем один из автомобилей остался стоять поперек дороги, перегородив движение с обеих сторон.
Объехать неожиданное препятствие получалось только у водителей легковушек, а вот из грузовиков, которые также передвигаются по этой дороге, вскоре образовался затор. Информации о пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет.
ИСТОЧНИК KP.RU