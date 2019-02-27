СЕГОДНЯ 12:27 2019-02-27T12:27:20+03:00

Два грузовика столкнулись на дороге в Кузбассе. Фото: кадр видео vk.com, "Прокопьевск.ру".

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В Прокопьевске на улице Киселевской столкнулись два грузовых автомобиля. Видео с места дорожно-транспортного происшествия в интернет выложили пользователи соцсетей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/694347" frameborder="0"></iframe> Два КамАЗа столкнулись на дороге в Кузбассе..Видео: vk.com, "Прокопьевск.ру", Александр Савельев.

Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие случилось около полудня. Два «КамАЗа» по какой-то причине не поделили дорогу и столкнулись. Причем один из автомобилей остался стоять поперек дороги, перегородив движение с обеих сторон.

Объехать неожиданное препятствие получалось только у водителей легковушек, а вот из грузовиков, которые также передвигаются по этой дороге, вскоре образовался затор. Информации о пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет.

ИСТОЧНИК KP.RU