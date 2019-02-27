Паводок в Кузбассе начнется с Таштагольского района

СЕГОДНЯ 12:55 2019-02-27T12:55:04+03:00

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В Кузбассе начали готовиться к паводку. Раньше всех реки вскрываются в Таштагольском районе, поэтому работы в муниципалитете уже начались.

- В настоящее время специалисты проверяют состояние гидротехнических сооружений, организуют пункты временного проживания, формируют запасы горючесмазочных, строительных материалов и продовольствия для отрезаемых на время паводка поселков, - рассказали в департаменте жилищно-коммунального и дорожного комплекса

Также здесь приступили к страхованию имущества от половодья. Сейчас застрахованы 44 муниципальных объекта и более 15% имущества граждан. Ведется разъяснительная работа с населением о необходимости страхования, к которой привлечены студенты-волонтеры.

До начала половодья в Таштагольском районе будет распилено 0,5 километра льда на реках около поселков Спасск, Алтамаш, Усть-Кабырза, произведено чернение ледового покрова на Кондоме в Таштаголе вблизи горы Туманная. Весной специалисты, ориентируясь по обстановке, взорвут лед на реке Мрассу в районе Иншкольских островов (поселок Усть-Кабырза). Для участка работ протяженностью три километра будет использовано до тонны взрывчатки. Кроме того, с 25 марта в муниципальном образовании начнут ликвидировать ледовые переправы.

Как подчеркнули в департаменте, аналогичные работы будут проводиться во всех территориях, попадающих в зону подтопления.

ИСТОЧНИК KP.RU