Паводок в Кузбассе начнется с Таштагольского района
В Кузбассе начали готовиться к паводку. Раньше всех реки вскрываются в Таштагольском районе, поэтому работы в муниципалитете уже начались.
- В настоящее время специалисты проверяют состояние гидротехнических сооружений, организуют пункты временного проживания, формируют запасы горючесмазочных, строительных материалов и продовольствия для отрезаемых на время паводка поселков, - рассказали в департаменте жилищно-коммунального и дорожного комплекса
Также здесь приступили к страхованию имущества от половодья. Сейчас застрахованы 44 муниципальных объекта и более 15% имущества граждан. Ведется разъяснительная работа с населением о необходимости страхования, к которой привлечены студенты-волонтеры.
До начала половодья в Таштагольском районе будет распилено 0,5 километра льда на реках около поселков Спасск, Алтамаш, Усть-Кабырза, произведено чернение ледового покрова на Кондоме в Таштаголе вблизи горы Туманная. Весной специалисты, ориентируясь по обстановке, взорвут лед на реке Мрассу в районе Иншкольских островов (поселок Усть-Кабырза). Для участка работ протяженностью три километра будет использовано до тонны взрывчатки. Кроме того, с 25 марта в муниципальном образовании начнут ликвидировать ледовые переправы.
Как подчеркнули в департаменте, аналогичные работы будут проводиться во всех территориях, попадающих в зону подтопления.
ИСТОЧНИК KP.RU