СЕГОДНЯ 13:37 2019-02-27T13:37:32+03:00

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Кузбассовцы смогут проходить диспансеризацию в рабочее время с сохранением заработка и места работы. Эти изменения в Трудовом кодексе вступили в силу с 1 января 2019 года.

Вопрос диспансеризации населения обсуждался на аппаратном совещании под руководством губернатора Сергея Цивилева в областной администрации. Ожидается, что в течение года ее пройдут 350 тысяч человек. При этом для прохождения работодатель обязан предоставлять всем работникам рабочий день с сохранением места работы и среднего заработка один раз в три года, гражданам предпенсионного и пенсионного возраста — два дня один раз в год. Ранее сотрудники проходили осмотр в нерабочее время.

- Недостаточное количество медицинских осмотров приводит к трагедиям, к потере жизни и здоровья кузбассовцев. Диспансеризацию необходимо проходить каждому кузбассовцу не реже, чем один раз в год, — подчеркнул Цивилев.

Губернатор обратился к работодателям рассмотреть возможность предоставления сотрудникам одного рабочего дня для прохождения медосмотров и обследований ежегодно.

В прошлом году диспансеризацию прошли более 341 тысяча кузбассовцев.

- Основной целью диспансеризации с 2018 года является раннее выявление онкозаболеваний – проведение онкоскрининга, - рассказал начальник департамента охраны здоровья населения Михаил Малин. - За прошедший год именно в ходе диспансеризации было выявлено 267 случаев злокачественных новообразований, из них 136 – у граждан трудоспособного возраста, 953 случая сахарного диабета, 21 случай туберкулеза.

ИСТОЧНИК KP.RU