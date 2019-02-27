Автосервис с мастерами-осужденными открылся в Кузбассе

СЕГОДНЯ 14:47 2019-02-27T14:56:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В одной из кузбасских колоний открылась автомастерская. Здесь можно будет не только покрасить автомобиль, но и полностью отремонтировать его.

На территории исправительной колонии №43 в Кузбассе открылась автомастерская. Здесь, в отдельно стоящем здании установили оборудование для демонтажа и монтажа узлов и агрегатов автомобилей, закупили необходимый инструмент, а в одном из боксов создали малярную мастерскую.

- Внутри помещения установлены современные системы вентиляции с фильтрацией воздуха и автоматического поддержания температуры,- отметили в пресс-службе ГУФСИН России по Кемеровской области.

Благодаря тому, что боксы довольно большие, здесь одновременно можно ремонтировать до восьми легковых автомобилей. Более того, возможно обслуживание грузовиков и автобусов.

Сейчас в автосервисе трудоустроены восемь человек, у каждого имеется нужная квалификация и опыт работы. А уже через пять месяцев мастеров станет больше. Уже набрана группа из 25 человек, которые проходят обучение по специальности «Слесарь по ремонту и обслуживанию автомобилей».

Воспользоваться услугами автосервиса может любой желающий. Для этого нужно показать автомобиль специалисту учреждения, составить дефектную ведомость. После этого проводится расчет стоимости работ и, с согласия владельца, непосредственно ремонтные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU