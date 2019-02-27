2019-02-27T15:53:01+03:00
Происшествия

Почему упал автокран: Стройнадзор начал проверку в Кемерове

Госстройнадзор Кузбасса начал проверку на стройке, где погибли двое рабочих
Екатерина РОМАНОВА
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Специалисты Госстройнадзора начали проверку действий застройщика, на стройплощадке которого 26 февраля погибли двое рабочих. ЧП произошло из-за обрушения автокрана.

- Госстройнадзор проведет комплекс проверок относительно действий застройщика, на площадке которого произошло обрушение крана, - сообщает пресс-служба департамента строительства.

Ведомство проводит комплекс надзорных мероприятий, после проведения которых будет дана оценка законности действий лица, работавших на стройплощадке. Специалистам предстоит выяснить соответствовали технологии производства работ проекту организации строительства, то есть было ли допустимым использование автокрана при выполнении бетонных работ. По результатам проверки виновные лица будут привлечены к ответственности.

- По результатам проверки виновные лица будут привлечены к административной ответственности, в целях устранения причин и условий, способствовавших нарушения требований проекта, ответственным лицам будут выданы соответствующие предписания.

Напомним, ЧП произошло во второй половине дня 26 февраля. На строительной площадке ООО «Стандарт-Сервис» автокран перемещал емкость с жидким бетоном. В какой-то момент автокран накренился под тяжестью груза. В результате ЧП погибли двое рабочих. По факту гибели рабочих Следком возбудил уголовное дело, которое также находится на контроле областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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