2019-02-27T16:24:07+03:00
Общество

За неправильный металлолом в Новокузнецке оштрафовали одно из предприятий

Здесь игнорировали требования приема лома и отходов цветных металлов
Екатерина РОМАНОВА
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У сдающих металлолом не требовали никаких документов. Фото: архив КП.У сдающих металлолом не требовали никаких документов. Фото: архив КП.Фото: Валерий ШАХОВ
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Одно из предприятий Новокузнецка игнорировало необходимость соблюдать определенные требования при приеме лома и отходов цветных металлов. Как оказалось, это создавало благоприятную обстановку для хищений

Нарушения, которые допускались на предприятии, выявили сотрудники прокуратур. Как оказалось, в пункте приема металлолома у сдающих не спрашивали документов, не требовали заявлений и не составляли на каждую партию лома и отходов цветных металлом прием-сдаточных актов. А это, в свою очередь, создавало благоприятную обстановку для хищений.

Мировой судья Куйбышевского района рассмотрел материалы и признал должностное лицо виновным в нарушении требований к осуществлению предпринимательской деятельности и оштрафовал его на три тысячи рублей. кроме того, привлечены к дисциплинарной ответственности два должностных лица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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