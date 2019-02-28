2019-02-28T05:18:45+03:00
Происшествия

При падении крана в Кемерове погибли два работника из Узбекистана

ЧП произошло 26 февраля на стройплощадке
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
При ЧП в Кемерове погибли двое граждан Узбекистана.При ЧП в Кемерове погибли двое граждан Узбекистана.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Рабочие, погибшие на строительной площадке при падении крана, были гражданами Узбекистана. Трагедия произошла при строительстве жилого дома в Кемерове

- Двое граждан Республики Узбекистан скончались на месте и одному гражданину Республики Узбекистан причинены тяжкие телесные повреждения, он госпитализирован, - приводит слова своего источника в правоохранительных органах ТАСС.

Напомним, трагедия случилась вечером 26 февраля. при помощи автокрана рабочие перемещали емкость с жидким бетоном. В какой-то момент автокран накренился и груз опрокинулся. Из-за полученных травм скончались двое рабочих – 25-ти и 26-ти лет. Еще один рабочий получил травмы и был госпитализирован.

По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело. Оно также находится на контроле у областной прокуратуры. Кроме того, проверку проводит и Госстройнадзор.

Читайте также:

В Кемерове ураганный ветер опрокинул башенный кран: погибла женщина

Несчастный случай на стройплощадке на пересечении улицы Волгоградской с проспектами Московским и Притомским в Кемерове случился около 14.30 21 мая. Шквальный порыв ветра опрокинул башенный кран, который упал на построенный, но не сданный в эксплуатацию 12-этажный дом. В результате аварии погибла 53-летняя крановщица Галина Колчина. (подробности)

В Новокузнецке упал башенный кран, крановщица погибла

В среду утром на новокузнецкой стройке произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого травмы, несовместимые с жизнью получила девушка. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Котенок-путешественник преодолел 100 километров под капотом машины
Вместо оплаты за проезд кузбассовец закидал такси льдом
В Журавлево строят первую сельскую цифровую школу в Кузбассе
В Новокузнецке на два дня ограничат движение и стоянку автотранспорта
Кузбассовца с опасным заболеванием суд заставил лечь в больницу
Игровую комнату и туалет закрыли в кузбасском детсаду из-за холода
Увел со двора: Кузбассовец похитил собаку ради выкупа
За неправильный металлолом в Новокузнецке оштрафовали одно из предприятий
Почему упал автокран: Стройнадзор начал проверку в Кемерове
Автосервис с мастерами-осужденными открылся в Кузбассе
Кузбассовцы смогут проходить диспансеризацию в рабочее время
Паводок в Кузбассе начнется с Таштагольского района
Россельхозбанк профинансирует строительство молочного завода в Новосибирской области
Два грузовика столкнулись на дороге в Кузбассе
В Белове по горячим следам задержали уличную налетчицу
На новокузнецком заводе погиб рабочий
Женщина выпала из окна седьмого этажа в Мысках
В Анжеро-Судженске будут судить виновника аварии с мотоциклистом
В одном из новокузнецких кафе незаконно продавали алкоголь
В Кемерове приступили к ямочному ремонту дорог
14-летний школьник сбежал из дома в Прокопьевске
«Томская Писаница» проведет «рекордную» Масленицу
Обогатительную фабрику в Киселевске закрыли еще раз
В Кемерове из маршрутки выпала женщина
Восемь человек погибли при пожаре в Кузбассе: Появилось видео с места ЧП