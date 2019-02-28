При падении крана в Кемерове погибли два работника из Узбекистана

СЕГОДНЯ 05:18 2019-02-28T05:18:45+03:00

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Рабочие, погибшие на строительной площадке при падении крана, были гражданами Узбекистана. Трагедия произошла при строительстве жилого дома в Кемерове

- Двое граждан Республики Узбекистан скончались на месте и одному гражданину Республики Узбекистан причинены тяжкие телесные повреждения, он госпитализирован, - приводит слова своего источника в правоохранительных органах ТАСС.

Напомним, трагедия случилась вечером 26 февраля. при помощи автокрана рабочие перемещали емкость с жидким бетоном. В какой-то момент автокран накренился и груз опрокинулся. Из-за полученных травм скончались двое рабочих – 25-ти и 26-ти лет. Еще один рабочий получил травмы и был госпитализирован.

По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело. Оно также находится на контроле у областной прокуратуры. Кроме того, проверку проводит и Госстройнадзор.

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ИСТОЧНИК KP.RU