Кузбассовца с опасным заболеванием суд заставил лечь в больницу

СЕГОДНЯ 05:50 2019-02-28T05:50:35+03:00

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Житель Тяжинского района отлично знает о том, что у него туберкулез, однако проходить лечение отказывается. Чтобы оградить окружающих от этого заболевания, судебные приставы принудительно доставили мужчину в больницу.

С иском о принудительной госпитализации в противотуберкулезный диспансер в суд обратился прокурор Тяжинского района. Как оказалось, один из местных жителей страдает открытой формой туберкулеза, опасной для окружающих. Его неоднократно госпитализировали в Мариинский филиал противотуберкулезного диспансера, однако мужчина самовольно прекращал химиотерапию и покидал больницу. Также его приглашали в тубкабинет Тяжинской районной больницы, однако и на прием к фтизиатру мужчина не явился ни разу.

Мужчина прекрасно знает о своем заболевании, однако лечиться не хочет. Более того, он свободно перемещается по населенному пункту, пользуется общественным транспортом. Однако окружающие даже не подозревают о том, какую опасность для них он представляет.

- Иск прокурора Тяжинского района о принудительной госпитализации мужчины в противотуберкулезный диспансер суд удовлетворил полностью, - сообщает пресс-служба Управления ФССП по Кемеровской области. - Приставы доставили гражданина в Мариинский филиал противотуберкулезного диспансера. Ему предстоит пройти полный курс лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU