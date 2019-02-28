2019-02-28T06:23:28+03:00
Общество

В Новокузнецке на два дня ограничат движение и стоянку автотранспорта

Такая мера необходима для безопасности дорожного движения в дни Международного женского форума
Екатерина РОМАНОВА
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На два дня – 1 и 2 марта – в Новокузнецке ограничат движение и стоянку транспортных средств на участках дорог общего пользования местного значения. ограничения будут действовать с 1 марта с 06:00 до 23:00 2 марта.

Ограничения движения и стоянки необходимы для того, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения во время проведения Международного женского форума, который будет проходить в Новокузнецке 1 и 2 марта. На это время будут ограничены движение и парковка в следующих местах:

- проезд между зданиями №20 и №28 по проспекту Металлургов: от пересечения с проспектом Металлургов доавтомобильной парковки у здания №28 включительно;

- автомобильная парковка у здания музея автомототехники«Ретропарк» (улица Тольятти у здания №33А);

- автомобильная парковка у здания администрации городаНовокузнецка (улица Кирова, дом №71);

- автомобильная парковка у здания №11 по проспекту Кузнецкстроевский;

- автомоби07:00 до 18:00 будет введено временное ограничение движения и стоянки транспортных средств на автомобильной парковке у здания №22В по улице Тореза.

• 1 марта с 10:00 до 17:30 временное ограничение движения и стоянки транспортных средств коснется автомобильной парковки у здания №9А по проспекту Н.С. Ермакова (между зданием бизнес-центр «Сити» и сквером имени Николая Ермакова).

• 2 марта с 08:00 до 15:30 временное ограничение движения и стоянки транспортных средств будет введено на проездах от улицы Кирова к домам №№33,37.

• 2 марта с 06:00 до 14:00 временное ограничение движения и стоянки транспортных средств буден введено на автомобильной парковке у здания №110-А по улице 40 лет ВЛКСМ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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