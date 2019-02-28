2019-02-28T07:06:57+03:00
Общество

В Журавлево строят первую сельскую цифровую школу в Кузбассе

Стройплощадка уже готова, работы начались
Екатерина РОМАНОВА
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В Журавлево строят первую сельскую цифровую школу в Кузбассе. Фото: АКОВ Журавлево строят первую сельскую цифровую школу в Кузбассе. Фото: АКО
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В селе Журавлево началось строительство первой в Кузбассе цифровой школы. Ход работ проинспектировал Сергей Цивилев.

Во время рабочей поездки в Промышленновский район, которая была еще в июне 2018 года, губернатор Кемеровской области побывал в селе Журавлево. Здесь он посетил местную школу. Здание, в котором школьники постигают азы наук, было построено еще в 1971 году, и с тех пор здесь не было ни одного капитального ремонта. Сейчас оно находится в аварийном состоянии. Тогда же Сергей Цивилев поручил разработать проект новой школы, а накануне он побывал на стройплощадке будущего здания образовательного учреждения.

- Работы идут полным ходом. Это будет первая в Кузбассе цифровая школа на селе, - написал на своей странице в социальной сети Сергей Цивилев. - Установим в нее самое современное оборудование и уже 1 сентября ребята смогут сесть за парты новенькой школы . А на месте старого здания построим стадион.

ИСТОЧНИК KP.RU

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